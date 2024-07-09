Тренер Нидерландов Куман ответил на вопрос о своём будущем перед полуфиналом Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман на пресс-конференции ответил на вопрос, намерен ли он продолжить работу с командой после Евро-2024.

«Да. Я не думаю, что он смогут от меня избавиться!» - сказал Куман, чьи слова приводит Daily Mail.

Куман отклонил предположение о том, что он может уйти из сборной Нидерландов из-за проблем жены со здоровьем.

«Со здоровьем моей жены всё в порядке. Она проходит лечение, но это не повод перестать быть тренером», - заявил Куман.

Действующий контракт Рональда Кумана рассчитан до конца чемпионата мира – 2026.

В среду, 10 июля, сборная Нидерландов сыграет против Англии в полуфинале Евро-2024.