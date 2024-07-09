Гордеев рассказал, за счёт чего сборная Франции может прибавить в своей игре

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих полуфинальных матчах Евро.

- Кому симпатизируете в паре Испания – Франция?

- Это будет самый интересный полуфинал, потому что испанцы очень атакующие, молодые, задорные, но мне не очень нравится, как они действуют в обороне, когда соперник играет против них в три центральных защитника. У сборной Франции традиционно хороший потенциал, но мне кажется, она немного устала от побед. Чувствуется пресыщение победами. Но все равно это безусловный фаворит в матче. Посмотрим, как юношеский задор и хорошая организация игры в атаке будет противостоять мастеровитым футболистам, которые уже прошли огонь и воду. В этой паре каждый может оказаться на коне, но предпочтение я отдаю французам.

- Испания – самая яркая сборная на Евро?

- Да. Есть лидеры. Пусть они делают первые шаги, но уже обратили на себя внимание. У команды чувствуется задор. Не знаю, поможет ли это в игре против Франции, потому что потенциал у нее огромный.

- У Испании не сыграют Карвахаль, Мората и Педри. Это восполнимые потери?

- Кто-то восполнимый, кто-то нет. Сборная не должна состоять только из игроков основного состава. Поэтому в целом есть, кем их заменить. Тем более запасным дается такой шанс сыграть на Евро.

- Что касается Франции, многие отмечают блеклую игру Мбаппе. Может, его надо оставить в запасе, или Дешам не рискнет этого сделать?

- Дешам умеет в таких ситуациях проявлять выдержку. Это опытный тренер. Он долгое время управляет звездами, которыми тяжело управлять. Не думаю, что Дешам пойдет на такие крутые меры, если не вмешается вердикт врачей. А так я думаю, что на фланге Мбаппе было бы проще проявить свои лучшие качества, чем в центре, где он сейчас играет. Но сборная Франции всегда может прибавить, у нее большой потенциал, который она может использовать.

- В чем он заключается?

- В ротации. Здесь как раз можно немного поиграть с Мбаппе. Он более полезен на фланге, не важно, справа или слева. В целом если взять сборные, которые становились чемпионами, они ярко никогда не начинали. Те, кто сразу выстреливает, как правило, не доходят до чемпионства.

- Кто фаворит в матче Нидерланды – Англия?

- Голландцы хорошо организованы. У них все отлично с пониманием игры. Это еще на групповой стадии был видно, что есть команда. Сейчас у них нет ярких личностей, в отличие от англичан, у которых по именам очень сильная сборная. Это один из претендентов на чемпионство, хотя не могу сказать, что тренер использует все, на что способны футболисты. Но это традиционная Англия. Она играет достаточно просто, но там в любой момент футболисты могут решить эпизод.

- Если в финале сыграют Франция и Англия, это будет один из скучных финалов за последние годы?

- Все зависит от игры. Будет скучно, если не будет забитых мячей. А так это сейчас сильнейшие европейские сборные. Наоборот, это был бы достойнейший финал. И англичане в нем были бы сильнее.

Елена Григорьевская