Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Евро.

- Кому симпатизируете в паре Испания – Франция?

- Это две очень сильные сборные. Франция более напыщенна и титулована, если брать футболистов и уровень этой сборной. Но все равно она с осторожностью смотрит на Испанию. Тем не менее, в этом матче я отдаю предпочтение Франции, потому что команда у Испании очень молодая. Она перспективная, у нее большое будущее, но на данный момент состав французов сильнее и дороже.

- Кроме того, у Испании не сыграют Карвахаль, Мората и Педри. Это восполнимте потери?

- Такие игроки единичны. Педри играл важную роль в команде. Хотя и без него испанцы здорово провели последний матч, добившись победы. Поэтому сейчас больше потенциала у Франции.

- Франция подвергается большой критике и мало забивает. Мы увидим что-то другое в исполнении этой сборной или то же, что она и показывала до этого матча?

- Футбол сейчас рационален. Ни тренеров, ни футболистов не интересует красота игры. В основу ставится решение конкретных задач. У французов были определенные проблемы, повреждение Мбаппе, которое мешало. А он играет большую роль в команде. В некоторых матчах берегли Дембеле, который может делать результат. Они понимали, что предстоят очень важные матчи, и готовились к ним. Мы и увидим, как у них это получилось.

- Кто фаворит в матче Нидерланды – Англия и чего ждете от этой игры?

- Будет непростая игра. Сейчас все критикуют Англию. Это тренд. Но если быть объективными, то у англичан классный состав. Но и про Нидерланды можно сказать то же самое. Тем не менее, англичане сильнее. Они просто еще не совсем раскрылись. Придет время, и они могут себя выплеснуть. Тем более, мы видим, что замены усиливали игру Англии. Они забивают, пусть это дается тяжело и некрасиво. Тут можно говорить об усталости, потому что англичане проводят за сезон больше всех матчей. Не знаю, выдержат ли они на Евро.

- Если в финале сыграют Франция и Англия, как вы предполагаете, это будет один из скучных финалов за последние годы?

- Не согласен. Это будет громкая вывеска и яркая игра.

- Но Испания и Нидерланды - более играющие команды.

- Зато потенциал у Франции и Англии таков, что они могут показать яркий футбол в любой момент. Вдохновение на этой стадии будет присутствовать. Цель все ближе, и она может зажечь. А если зажечь таких людей, как Мбаппе, то это страшно.

Елена Григорьевская