Андронов сделал прогноз на матч Испания - Франция в 1/2 финала Евро

«Не понимаю, почему Испания фаворит. Я бы порекомендовал поставить – «Франция не проиграет и тотал больше 1,5». Не будет в этом матче 0:0. Если о счете говорить, назвал бы 2:1 в пользу французов», - передает слова комментатора «РБ Спорт».