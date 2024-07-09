Андронов сделал прогноз на матч Испания - Франция в 1/2 финала Евро

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов высказал свои мысли по поводу матча сборных Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Не понимаю, почему Испания фаворит. Я бы порекомендовал поставить – «Франция не проиграет и тотал больше 1,5». Не будет в этом матче 0:0. Если о счете говорить, назвал бы 2:1 в пользу французов», - передает слова комментатора «РБ Спорт».
Матч между испанцами и французами состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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