Испания - Франция: Суперкомпьютер назвал победителя полуфинала Евро

Аналитики Opta при помощи своего суперкомпьютера оценили шансы на победу в первом полуфинальном матче чемпионата Европы между сборными Испании и Франции.

Согласно прогнозу Opta, «красная фурия» является фаворитом предстоящей встречи. Вероятность победы подопечных Луиса де ла Фуэнте составляет 38,2 процента. Шансы Франции одержать победу оцениваются в 31,8%. На ничью - 30%.

Матч сборных Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля, на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что финал Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля.