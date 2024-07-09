Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Титов выбрал победителя в полуфинале Испания - Франция на Евро

09 Июля 2024 • 12:51 Комментировать

В первом полуфинале чемпионата Европы - 2024 встретятся сборные Испании и Франции. Об этом противостоянии поделился мнением бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

«Ставлю на Испанию. Мне кажется, что Испания сможет залатать дыры в обороне. А в центре поля испанцы будут иметь перевес. Думаю, Ольмо снова может стать ключевой фигурой и забить решающий мяч», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Испания и Франция померяются силами на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 9 июля. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени. Финальный матч турнира пройдет 14 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Егор Титов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 Черчесов назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Назван лучший футбольный клуб мира: «Манчестер Сити» занял второе место, «Зенит» - 409-й В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Анчелотти выбрал новую звезду в нападение «Реала» - названо имя Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.07.24 в 22:00
Испания Испания
Франция Франция
2.60 3.05 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июля
13:33 · Чемпионат Европы 2024
Борис Игнатьев рассказал, кому отдаёт предпочтение в матче Испания – Франция
13:08 · Чемпионат Европы 2024
Андронов сделал прогноз на матч Испания - Франция в 1/2 финала Евро
13:00 · Чемпионат Европы 2024
Испания - Франция: Суперкомпьютер назвал победителя полуфинала Евро
12:51 · Чемпионат Европы 2024
Титов выбрал победителя в полуфинале Испания - Франция на Евро
12:44 · Чемпионат Европы 2024
Бейл: «Полуфинал с Англией для Нидерландов будет очень лёгким»
12:37 · Чемпионат Европы 2024
Семшов назвал победителя полуфинала Испания - Франция
12:31 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал победителя матча Испания - Франция на Евро-2024
12:24 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой дал прогноз на точный счёт матча Нидерланды - Англия
12:17 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро
12:12 · Чемпионат Европы 2024
Титов: «Не удивлюсь, если в финал выйдет Франция»
11:41 · Чемпионат Европы 2024
Рабио назвал команду с лучшей игрой на Евро-2024
11:26 · Чемпионат Европы 2024
Дешам назвал вожака сборной Франции - это не Мбаппе
11:05 · Чемпионат Европы 2024
Казанский дал прогноз на матч Испания - Франция на Евро
10:57 · Чемпионат Европы 2024
Газзаев: В полуфинал Евро вышли лучшие команды, за исключением одной
10:51 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал причину слабой игры Мбаппе на Евро-2024
10:44 · Чемпионат Европы 2024
«Не нравятся скандалы» – бывший игрок сборной СССР Назаренко оценил Евро-2024 эксклюзив
10:44 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис оценил шансы в полуфинале Испания - Франция
10:32 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо высказал мнение о матче Испания - Франция на Евро
10:24 · Чемпионат Европы 2024
Шоу: «Саутгейт поднял сборную Англии на новый уровень»
10:14 · Чемпионат Европы 2024
Деменко рассказал, почему Испания рискует проиграть Франции в полуфинале Евро-2024
10:05 · Чемпионат Европы 2024
Гасилин сделал прогноз на полуфинал Испания - Франция
09:59 · Чемпионат Европы 2024
Мор назвал победителя полуфинала Испания - Франция на Евро
09:53 · Чемпионат Европы 2024
Нигматуллин ответил, является ли Пикфорд вратарём топ-уровня
09:17 · Чемпионат Европы 2024
Родри сделал заявление перед полуфиналом Евро с Францией
09:09 · Чемпионат Европы 2024
Селюк: «Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдёт до финала» 1
Все новости