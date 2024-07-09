Титов выбрал победителя в полуфинале Испания - Франция на Евро

В первом полуфинале чемпионата Европы - 2024 встретятся сборные Испании и Франции. Об этом противостоянии поделился мнением бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
«Ставлю на Испанию. Мне кажется, что Испания сможет залатать дыры в обороне. А в центре поля испанцы будут иметь перевес. Думаю, Ольмо снова может стать ключевой фигурой и забить решающий мяч», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Испания и Франция померяются силами на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 9 июля. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени. Финальный матч турнира пройдет 14 июля.
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