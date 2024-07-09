Титов выбрал победителя в полуфинале Испания - Франция на Евро

«Ставлю на Испанию. Мне кажется, что Испания сможет залатать дыры в обороне. А в центре поля испанцы будут иметь перевес. Думаю, Ольмо снова может стать ключевой фигурой и забить решающий мяч», - передает слова Титова «РБ Спорт».