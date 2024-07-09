Бейл: «Полуфинал с Англией для Нидерландов будет очень лёгким»

Легионер самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о встрече сборных Нидерландов и Англии в полуфинале чемпионата Европы – 2024, проходящего в Германии.

«Полуфинал для Нидерландов будет очень лёгким. Англия играет очень-очень плохо. У них много звёзд, но нет идей и характера. Мы все вправе ожидать сборную Нидерландов в финале - 100%», - передает слова Бейла «Чемпионат».

Матч Нидерланды – Англия в полуфинале Евро состоится в среду, 10 июля. Поединок пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.