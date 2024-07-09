Семшов назвал победителя полуфинала Испания - Франция

Бывший игрок сборной России, а ныне эксперт Игорь Семшов сделал прогноз на полуфинал чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.

«В матче с Испанией французам вряд ли удастся дотерпеть до серии пенальти. Испанцы могут всё решить, избежав футбольной лотереи. Сборная Испании выиграет и выйдет в финал», - приводятся слова Семшова на страницах «Всепроспорт».

Напомним, что Испания и Франция встретятся на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене сегодня, 9 июля. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля.