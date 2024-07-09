Мостовой дал прогноз на точный счёт матча Нидерланды - Англия

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о встрече сборных Нидерландов и Англии в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Жду довольно скучного полуфинала. Учитывая мастерство игроков, по голу с обеих сторон думаю, мы увидим. Но решать они все будут за пределами 90 минут. Выбираю ставку - точный счет 1:1», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч сборных Нидерландов и Англии состоится во вторник, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк», который находится в Дортмунде.