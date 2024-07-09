Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро

В полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024 сборная Испании сыграет против национальной команды Франции. Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Мостовой.
«Учитывая, что до финала остался один шаг, слишком уж безрассудной игры не жду. Думаю, в основное время они не определят победителя. Ставлю на точный счет 1:1», - передает слова Мостового «Всепроспорт».
Матч Испании против Франции состоится сегодня, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Поединок примет мюнхенский стадион «Альянц-Арена».
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