Титов: «Не удивлюсь, если в финал выйдет Франция»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов дал комментарий по поводу предстоящего матча ½ финала чемпионата Европы между сборными Испании и Франции.
«Не удивлюсь, если в финал выйдет Франция. На их стороне футбольное везение. Понятно, что Мбаппе играет в неполную силу. Но если он раскроется, то мы можем увидеть совсем другого футболиста и другую сборную», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
Матч между сборными Франции и Испании состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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