Титов: «Не удивлюсь, если в финал выйдет Франция»

«Не удивлюсь, если в финал выйдет Франция. На их стороне футбольное везение. Понятно, что Мбаппе играет в неполную силу. Но если он раскроется, то мы можем увидеть совсем другого футболиста и другую сборную», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».