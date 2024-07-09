Рабио назвал команду с лучшей игрой на Евро-2024

Хавбек сборной Франции Адриен Рабио поделился ожиданиями от встречи с командой Испании в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Испанцы демонстрируют лучшую игру на турнире. У них хорошее нападение, которое умеет забивать голы. У Испании очень сплоченный коллектив, который обладает сильными сторонами. Но при этом у них есть и слабости. Мы уверены в себе и знаем, что нужно делать», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Испании и Франции состоится во вторник, 9 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
Бан пользователя