Рабио назвал команду с лучшей игрой на Евро-2024

«Испанцы демонстрируют лучшую игру на турнире. У них хорошее нападение, которое умеет забивать голы. У Испании очень сплоченный коллектив, который обладает сильными сторонами. Но при этом у них есть и слабости. Мы уверены в себе и знаем, что нужно делать», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.