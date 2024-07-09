Дешам назвал вожака сборной Франции - это не Мбаппе

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о вратаре национальной команды Майке Меньяне.

«Не нужно объяснять, в чем прекрасен этот футболист. Меньян – это вожак стаи. Сейчас его стали больше замечать, но его талант был виден уже давно», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

На Евро-2024 29-летний французский голкипер провел пять поединков, в четырех из которых отстоял на ноль.

В полуфинале чемпионата Европы, проходящего в Германии, сборная Франции встретится с командой Испании. Матч пройдет на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.