Казанский дал прогноз на матч Испания - Франция на Евро

Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о предстоящей встрече сборных Испании и Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Здесь гарантирована низовая игра. Также считаю, что в матче будет минимальное количество угловых. Я бы сыграл на их ТМ (9,5). Франция неактивно использует стандарты, и это не черта характера Испании», - приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Матч Испании против Франции состоится сегодня, 9 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.