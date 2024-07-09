Газзаев: В полуфинал Евро вышли лучшие команды, за исключением одной

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал предстоящие полуфинальные матчи чемпионата Европы – 2024.
«В полуфинал вышли лучшие команды, за исключением Англии. Особенно выделяется Испания, которая показывает хороший результат и уровень игры, чего не скажешь об англичанах. Нас ждут очень интересные матчи», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В первом полуфинальном поединке на Евро встретятся национальные команды Испании и Франции. Матч пройдет 9 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Во втором полуфинале состоится встреча между Нидерландами и Англией. Игра пройдет в Дортмунде 10 июля.
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