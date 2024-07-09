Газзаев: В полуфинал Евро вышли лучшие команды, за исключением одной

«В полуфинал вышли лучшие команды, за исключением Англии. Особенно выделяется Испания, которая показывает хороший результат и уровень игры, чего не скажешь об англичанах. Нас ждут очень интересные матчи», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».