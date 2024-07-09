Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о матчах Евро-2024 после группового этапа.

- К сожалению, в плей-офф прагматичная игра на чемпионате Европы продолжилась. Вряд ли в полуфиналах и финалах кто-то сможет приукрасить этот турнир. Думаю, самое худшее, что может произойти, это выход в финал Франции и Англии. Будет справедливо, если в решающем матче сыграют Испания и Нидерланды. Команды Англии и Франции обладают наиболее классными составами, но показывают очень неинтересную игру. Наверняка суммарная стоимость игроков атаки этих сборных доходит до миллиарда евро. И настолько скучно они играют, так мало забивают.

Получается, что результат всё-таки ставится во главу угла. От этого страдает картинка. Специалисты могут выделить на турнире какие-то новшества, но меня, например, как болельщика, такое не привлекает. Хочется раз в четыре года видеть на чемпионате Европы атакующий и зрелищный футбол с обилием моментов и разнообразных атак.

А самое главное, в последние двадцать лет я болею не за команды, а за личности. Хочется видеть их больше. Сейчас за три матча до конца Евро даже некого выделить как потенциально лучшего игрока турнира. Скорее всего, это будет вратарь или защитник. Нет среди атакующих футболистов того, кто бы сверкал, показывал весь свой класс и уровень мастерства. Если вспомнить последний чемпионат мира, то там всё решила именно личность. Месси, можно сказать, в одиночку принёс Аргентине титул чемпиона мира, –отметил Лахиялов.

Сегодня, 9 июля, состоится первый полуфинал Евро-2024 – между сборными Испании и Франции. Начало матча в 22:00.