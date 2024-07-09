Мостовой назвал причину слабой игры Мбаппе на Евро-2024

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Германии.

«Думаю, Мбаппе очень мешает маска. Надо было видеть - заменившись, парень сразу приложил лед к лицу. То, что он играет, это подвиг», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мбаппе сломал нос в первом матче на Евро против Австрии. Последние игры 25-летний нападающий проводил в защитной маске. Килиан поучаствовал в четырех встречах чемпионата Европы, в которых записал на свой счет один гол с 11-метровой отметки.