Экс-нападающий московского ЦСКА, сборной Советского Союза и бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Леонид Назаренко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от Евро-2024.

- Ничего такого особого нового на чемпионате Европы я не увидел. Много проблем. Видимо, всё-таки сказывается напряжённый клубный сезон. Футболисты отыграли в национальных чемпионатах кто 50, а кто 60 матчей. И Евро – это уже турнир на утомление.

Команды пытаются малой кровью что-то завоевать. Все сборные, которые повыходили в полуфинал, – когда им надо было включать максимальные скорости, они это делали, поэтому и добились такого результата.

Честно говоря, мне турнир не очень нравятся. Те, за кого мы могли болеть, рано вылетели. Если Словакия и Словения где-то выглядели ещё ничего, то Сербия особенно разочаровала. От её игроков ждут больших достижений, а они не выкладывались на поле и не старались. Футбол – это страсть. А если её нет, то получается что получается.

Португалия – уникальная команда. Пепе и Роналду были когда-то лучшими, но их время уже прошло. А так, я же говорю, много проблем. Говорят про организованность. Футбол, с одной стороны, достаточно простая вещь. И с другой стороны, гениальная, когда всё что надо выполняется. Есть система. Если мяч у тебя, то ты атакуешь. Вопрос, быстро или медленно. Мяча нет у тебя – ты защищаешься. То ли прессинг осуществляешь, то ли в позиционную оборону глубоко отходишь. Как раз вот эти переходы из обороны в атаку и наоборот у большинства команд очень проблемные. Как я уже сказал, надо сделать скидку на то, что футболисты отыграли национальные чемпионаты.

Те команды, которые всё-таки быстро переходят из обороны в атаку, они используют скорость, малую плотность в обороне соперников, а иногда и вообще разреженное пространство. Они добиваются промежуточного результата и потом пытаются его удерживать, не прилагая больших физических усилий.

Мне нравится, что есть молодые ребята до 20 лет, которые играют ведущие роли в серьёзных сборных – Испании, Франция. Вот это важно – что им доверяют. Появилась молодёжь, которая востребована, будет развивать дальше и получать большие контракты в топ-клубах.

Какие шансы у команд в полуфиналах? Я думаю, равные. Испанцы по содержанию, конечно, интересней остальных смотрятся. Они быстро переключаются, не отходят домой, в оборону, а сразу осуществляют прессинг. Это даёт им гармонию в игре.

Французы периодами выглядит ничего, а периодами уж очень в себя веруют. Хотя могли проиграть по пенальти. У них есть резервы, которые они включать могут. Сказать, кто выйдет из их полуфинала в финал, невозможно. У Испании и Франции свои козыри, и они достаточно серьёзные.

Думаю, в полуфиналах игры будут более ответственные, чем в группах, 1/8 финала и 1/4 финала. У Англии созвездие футболистов, которые умеют и должны играть ярче. Да, может, они закрепощены системой, но чемпионат выиграть вполне могут, и Нидерланды тоже могут. Поэтому я не хочу прогнозировать, кто станет чемпионом. Многое зависит от того, кто как подойдёт к оставшимся матчам, у кого какое настроение будет.

Не нравится, что проскальзывают моменты со скандалами. Это ненормально на таком уровне. Есть турнир, который надо выиграть, а потом уже идите разбирайтесь. Ментальность такая, – сказал Назаренко.

В полуфиналах Евро-2024 Испания и Франция сыграют сегодня, 9 июля, а Нидерланды и Англия встретятся завтра, 10 июля.