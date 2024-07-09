Канчельскис оценил шансы в полуфинале Испания - Франция

«Шансы равны. Скажется ли на Испании отсутствие Педри, Карвахаля и Ле Нормана? Ну, есть же другие футболисты, не зря ведь в сборные вызывают 26 человек. Они все готовы помочь, чтобы выиграть», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».