Канчельскис оценил шансы в полуфинале Испания - Франция

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о встрече Испании и Франции в рамках 1/2 финала чемпионата Европы – 2024.
«Шансы равны. Скажется ли на Испании отсутствие Педри, Карвахаля и Ле Нормана? Ну, есть же другие футболисты, не зря ведь в сборные вызывают 26 человек. Они все готовы помочь, чтобы выиграть», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Матч испанцев против французов состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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