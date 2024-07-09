Рианчо высказал мнение о матче Испания - Франция на Евро

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с журналистами высказался о грядущем противостоянии между сборными Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Это будет сложный матч: сила против техники и таланта. Обе команды имеют большой потенциал и могут победить. Отсутствие Педри и Карвахаля не сильно скажется на игре Испании», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Полуфинальное противостояние Испании и Франции пройдет сегодня, 9 июля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Матч состоится на мюнхенском стадионе «Альян-Арена».