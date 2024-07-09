Шоу: «Саутгейт поднял сборную Англии на новый уровень»

«Не могу понять критику в адрес Саутгейта. Он многое сделал для страны и игроков сборной. Тренер поднял команду на новый уровень. Ни один специалист не добивался таких результатов, как он. Все футболисты команды ценят его. Он дает нам возможность выйти на поле и проявить себя», - передает слова Шоу BBC.