Шоу: «Саутгейт поднял сборную Англии на новый уровень»

Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался в поддержку главного тренера команды Гарета Саутгейта, которого критикуют за скучный стиль игры на чемпионате Европы – 2024.
«Не могу понять критику в адрес Саутгейта. Он многое сделал для страны и игроков сборной. Тренер поднял команду на новый уровень. Ни один специалист не добивался таких результатов, как он. Все футболисты команды ценят его. Он дает нам возможность выйти на поле и проявить себя», - передает слова Шоу BBC.
Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата Европы против команды Нидерландов. Встреча состоится в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.
Бан пользователя