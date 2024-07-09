Деменко рассказал, почему Испания рискует проиграть Франции в полуфинале Евро-2024

Бывший футболист сборной России Максим Деменко поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024, в котором сборная Испании встретится с Францией. В сегодняшней встрече «красной фурии» не помогут два основных защитника – Робин ле Норман и Даниэль Карвахаль. Также команда будет вынуждена обойтись без полузащитника Педри, который получил травму в матче с Германией.

«На сегодняшний день Испания, наверное, считается фаворитом на выход в финал. Но потеря трех футболистов – это очень проблематично будет для тренера», – приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Отметим, что матч между Испанией и Францией стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.