Гасилин сделал прогноз на полуфинал Испания - Франция

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин дал комментарий по поводу матча между сборными Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Уверен, что голы с игры мы точно увидим. Матч уйдёт в дополнительное время, где французы смогут дожать и даже до пенальти дело не дойдёт», - поделился своим мнением Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч 1/2 финала чемпионата Европы Испания – Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток главного рефери встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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