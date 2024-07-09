Мор назвал победителя полуфинала Испания - Франция на Евро

«Испанцы свой один гол пропустят, но при этом забьют больше - не меньше двух голов. Допускаю, что будет 2:2, а по пенальти Испания пройдёт дальше. В финале мы увидим Испанию - в этом нет никаких сомнений», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».