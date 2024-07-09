Мор назвал победителя полуфинала Испания - Франция на Евро

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о первом матче полуфинала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции.
«Испанцы свой один гол пропустят, но при этом забьют больше - не меньше двух голов. Допускаю, что будет 2:2, а по пенальти Испания пройдёт дальше. В финале мы увидим Испанию - в этом нет никаких сомнений», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч Испания – Франция состоится сегодня, 9 июля, начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
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