Нигматуллин ответил, является ли Пикфорд вратарём топ-уровня

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уровне игры вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.

«Пикфорда можно назвать вратарем топового уровня. Англия мало пропускает и Пикфорд отлично играет ногами, ну и выручает. Думаю, что он заслуженно держится в топе», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы в Германии Джордан сыграл пять поединков, в которых пропустил три мяча. В полуфинальном матче турнира сборной Англии будут противостоять Нидерланды. Встреча состоится в Дортмунде 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.