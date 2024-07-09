Родри сделал заявление перед полуфиналом Евро с Францией

«Франция – одна из двух лучших сборных мира. Они доказывают свой класс уже несколько лет. У них отличная физическая готовность, они отлично действуют на контратаках. У Франции много талантливых футболистов. Но мы не боимся их. Испания приехала сюда за титулом», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.