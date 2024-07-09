Родри сделал заявление перед полуфиналом Евро с Францией

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес высказался о предстоящей встрече с национальной командой Франции в полуфинале чемпионата Европы – 2024.
«Франция – одна из двух лучших сборных мира. Они доказывают свой класс уже несколько лет. У них отличная физическая готовность, они отлично действуют на контратаках. У Франции много талантливых футболистов. Но мы не боимся их. Испания приехала сюда за титулом», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
Матч 1/2 финала между Испанией и Францией пройдет сегодня, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру примет мюнхенская «Альянц-Арена».
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