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Чемпионат Европы по футболу 2024

Селюк: «Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдёт до финала»

09 Июля 2024 • 09:09 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах сборной Англии одержать победу на проходящем в Германии чемпионате Европы.

«Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдет до финала. Более того - считаю, у англичан вообще хорошие шансы выиграть турнир. Эти парни уверены в себе», - приводятся слова Селюка на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы – 2024 сборной Англии будет противостоять национальная команда Нидерландов. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завтра, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Дмитрий Селюк
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