Селюк высказал мнение о ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал спорный момент в матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 Испания – Германия, когда мяч попал в руку защитника Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в овертайме.
«Это 11-метровый. Но сейчас столько возможностей объяснить, что судьи были правы. Кукурелья рукой не играл, мяч в нее попал. Но сколько было случаев, когда в таких эпизодах рефери указывал на «точку»? Много!» - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что испанцы победили немцев со счетом 2:1. В полуфинале престижного турнира «красная фурия» встретится с национальной командой Франции. Игра пройдет 9 июля.
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