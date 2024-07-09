Селюк высказал мнение о ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024

«Это 11-метровый. Но сейчас столько возможностей объяснить, что судьи были правы. Кукурелья рукой не играл, мяч в нее попал. Но сколько было случаев, когда в таких эпизодах рефери указывал на «точку»? Много!» - приводятся слова агента на страницах «Спорт-Экспресса».