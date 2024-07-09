Экс-нападающий «Арсенала»: «Роналду уже не тянет уровень»

«Глядя на игру Криштиану на этом Евро, каким бы он ни был великим, Жота должен быть расстроен, что так и не сыграл с Францией. Я увидел по игре Роналду, что он уже не тянет такой уровень. Криштиану не может совершать резкие движения, забивать. Ему сложно обыграть защитника», - передает слова Райта Daily Mail.