Нападающий сборной Франции раскритиковал маску Мбаппе

Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани высказался о защитной маске своего партнера по национальной команде – 25-летнего нападающего Килиана Мбаппе.

«Я примерил его маску. В ней очень плохо все видно. Достаточно непросто играть в ней», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Мбаппе сломал нос в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Австрии (1:0). Из-за травмы Килиан пропустил один из матчей своей команды.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Франции встретится с национальной командой Испании. Поединок пройдет сегодня, 9 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.