УЕФА не снял с игры Англии судью, замешанного в договорном матче

Футбольный рефери Феликс Цвайер отработает на матче полуфинальной стадии чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии. Как стало известно Daily Mail, в УЕФА приняли решение не менять арбитра, замешанного в договорных матчах.

Ранее в прессе появилась информация, что судью могут отстранить от международных поединков по причине того, что десять лет назад он был дисквалифицирован после обвинений в получении денежной взятки и в организации договорных игр в Германии в 2005 году.

Полуфинальное противостояние сборных Нидерландов и Англии пройдет завтра, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.