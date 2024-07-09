В BBC сделали заявление из-за скандала вокруг Роналду на Евро

В BBC выступили с заявлением после скандала, который связан со звездным центрфорвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. В эфире матча плей-офф Португалия – Словения британцы написали Misstiano Penaldo вместо фамилии Роналду. Это произошло после осечки игрока с 11-метрой отметки.

«Эта подпись задумывалась как игра слов, мы часто подобное используем в своих аналитических графиках. Мы никого не хотели оскорбить. BBC много раз положительно отзывалась о Криштиану. Наши эксперты никогда чрезмерно не критиковали Роналду, в контексте программы фон обсуждения его игры всегда был позитивным», - передает заявление BBC Daily Mail.

На Евро-2024 Роналду сделал лишь одну голевую передачу в пяти поединках.