Дешам ответил, сыграет ли Жиру против Испании на Евро

«Оливье не выходил в стартовом составе, мы задействуем его со скамейки запасных. Жиру не был менее эффективен, чем остальные игроки команды. Его выход на поле зависит от ситуации. Речь идет не о создании голевых моментов, а о плохой реализации», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.