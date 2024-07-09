Дешам ответил, сыграет ли Жиру против Испании на Евро

Наставник сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий касательно возможного участия нападающего Оливье Жиру в предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против команды Испании.
«Оливье не выходил в стартовом составе, мы задействуем его со скамейки запасных. Жиру не был менее эффективен, чем остальные игроки команды. Его выход на поле зависит от ситуации. Речь идет не о создании голевых моментов, а о плохой реализации», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Франции и Испании состоится во вторник, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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