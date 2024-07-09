Португальские фанаты вымещают злобу на картонной фигуре Жоау Фелиша

Промах Жоау Фелиша с пенальти в серии послематчевых ударов против сборной Франции привёл в ярость португальских фанатов. Теперь игрок, права на которого принадлежат «Атлетико», стал самым ненавидимым персонажем сборной у себя на родине.

В Сети набирает популярность видео, в котором картонную фигуру буквально разбирают на части возмущённые его промахом фанаты - и в первую очередь несчастному Жоау оторвали голову.

Напомним, что из всех исполнявших пенальти только Фелиш не сумел забить, и в итоге в полуфинал Евро-2024 вышла сборная Франции, которая сыграет с испанцами.