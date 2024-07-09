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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания – Франция: Вероятные стартовые составы на полуфинал Евро-2024

09 Июля 2024 • 08:00 Комментировать (1)
Испания
...
Франция
1 2.80 X 2.90 2 3.10
Через 12 ч. 5 мин.

Сборные Испании и Франции сойдутся в первом матче стадии 1/2 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на эту встречу.

Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, Начо Фернандес, Хесус Навас, Фабиан Руис, Родри, Ольмо, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабио, Тчуамени, Канте, Гризманн, Мбаппе, Тюрам.

У сборной Испании две дисквалификации в линии обороны. Две жёлтые карточки закрыли доступ к игре в полуфинале защитнику Робену ле Норману, а красная – Дани Карвахалю (хотя у него тоже две жёлтые).

Были подозрения, что роковое предупреждение в матче с Германией получил и нападающий пиренейцев Альваро Мората. Но его якобы жёлтую карточку в титрах во время трансляции показали ошибочно.

Кроме того, у «красной фурии» травмирован полузащитник Педри. Тому не повезло быть выведенным из строя Тони Кроосом, который проводил последний матч в рамках профессиональной карьеры.

В составе сборной Франции теперь имеет полное право сыграть полузащитник Адриен Рабио, пропускавший предыдущий матч «трёхцветных» по причине дисквалификации.

В группах Испания играла с Хорватией (3:0), Италией и Албанией (по 1:0), Франция – с Австрией (1:0), Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В своих квартетах испанцы заняли первое место, французы – второе.

В 1/8 финала Испания справилась с Грузией (4:1), в то время как Франция в конце основного времени достигла победы над Бельгией (1:0), избежав овертайма и тем более серии пенальти.

В 1/4 финала Испания выбила Германию (2:1 с решающим голом в добавленное время), а Франция сыграла 0:0 с Португалией и победила её по пенальти со счётом 5:3. 

Матч Испания – Франция состоится в Мюнхене сегодня, 9 июля. Стартовый свисток – в 22 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
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