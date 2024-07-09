Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о чемпионате Европы 2024 года.

- В четвертьфиналах мои ожидания оправдались. Как я предполагал, так и получилось, те команды и прошли дальше. Англия ничего не показывала, пока не получила гол от Швейцарии, а потом проснулась. Как обычно, когда англичан припирает, они прибавляют. Отыгрались и сломили свою негативную традицию в послематчевых пенальти на Евро.

У Франции и Португалии лидеры ничего не показали. Вообще многие команды демонстрируют скучную игру по сравнению с прошлыми чемпионатами Европы. Болею за Испанию. Она ещё с группового этапа хорошо заявила о себе. Ожидаю, что она пробьётся в финал.

Нидерланды, несмотря ни на что, стараются демонстрировать свой футбол. Англия может закрыться против Франции, и если повезёт в концовке, тоже в финал выйти. При Саутгейте англичане худо-бедно добиваются определённых результатов, хоть и запоминающейся игры не показывают.

Да, ведущие сборные сами на себя не похожи. Франция ни одного гола с игры не забила, Англия победила в игровое время только в первом матче, Италия вообще ничего не показала. Наверняка футболисты уставшие, сказывается длинный клубный сезон. Ярких матчей мало, и на этом фоне молодёжь Испании просто как глоток свежего воздуха, наслаждаешься её игрой. Жаль, что матч Испания – Германия состоялся уже в четвертьфинале. Лучше бы они встретились на более поздней стадии. Нефавориты, которые продемонстрировали интересный футбол, это Швейцария, Австрия, Турция, – заключил Селин.

Испания выигрывала Евро в 1964, 2008 и 2012 годах, Франция – в 1984 и 2000 годах, Нидерланды – в 1988 году, Англия – никогда.