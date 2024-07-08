Рабио: «Ямаль прекрасно умеет справляться с давлением»

Хавбек сборной Франции Адриен Рабио высказался о молодом вундеркинде испанской сборной Ламине Ямале.

«Это игрок, который прекрасно справляется с давлением. Он способен играть за свой клуб и проявлять себя на таких турнирах. С лёгкостью сохраняет хладнокровие. От нас зависит, сумеем ли мы оказать на него давление и вывести из зоны комфорта», - говорит Рабио официальному порталу УЕФА.

Напомним, что поединок сборных Испании и Франции в рамках полуфинала Евро-2024 состоится уже в этот вторник, 9 июля.

Ранее главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам высказался о сборной Испании, назвав «красную фурию» командой с лучшей игрой на этом Евро.

Также Дешам высказался и о Килиане Мбаппе, которому в концовке прошлого мачта с португальцами рулевой французов дал отдых.