Дешам: «Сборная Испании показала на этом Евро самый качественный футбол»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не скрывает своего восторга от сборной Испании на проходящем в Германии Евро-2024.

«Все испанские команды хороши в полузащите. Они умеют контролировать ход игры. Полузащита испанцев очень сильна, в особенности с Родри. Эта сборная до сих пор показывала на этом Евро самый качественный футбол. Они впечатляют своей игрой в каждом матче», - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во вторник, 9 июля сборным Франции и Испании предстоит очный полуфинальный поединок. Только одна из команд выйдет в финал турнира, где сыграет либо со сборной Англии, либо со сборной Нидерландов.

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