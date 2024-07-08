Борис Игнатьев – о Кроосе: «Футболом можно пресытиться, нужна смена обстановки»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о Тони Кроосе. 34-летний хавбек по итогу Евро-2024 прощается с карьерой футболиста, это был его последний турнир.

«Человек устаёт морально, психологически и физически. Футболом можно пресытиться, нужна смена обстановки. Такое время пришло у Крооса, он это почувствовал. На Евро оставил хорошее впечатление и был одним из лучших распасовщиков центра поля», - говорит Игнатьев Betonmobile.

Напомним, что Кроос за карьеру принадлежал только двум клубам на взрослом уровне, а именно мюнхенской «Баварии» и мадридскому «Реалу». Последним матчем чемпиона мира в карьере стал проигранный четвертьфинальный поединок Евро-2024 между сборными Германии и Испании (1:2).