Дешам: «Мбаппе сыграет завтра на 110 процентов своих возможностей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о главной звезде «трёхцветных» в лице Килиана Мбаппе. В четвертьфинальном матче против сборной Португалии Мбаппе не доиграл до конца дополнительного времени, отправившись на скамейку запасных. С неё он смотрел за серией пенальти, которую французы выиграли.

«Мы знали, что овертайм со сборной Португалии - это для него немного чересчур. Физическое состояние позволит ему выйти на поле. Мы хотели, чтобы он получил максимальный отдых. Мы сделали все возможное, и я уверен, что Килиан будет в форме. Он сыграет завтра на 110% от своих возможностей, как и остальная команда», - приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Поединок сборных Испании и Франции в рамках полуфинала Евро-2024 состоится 9 июля в грядущий вторник.