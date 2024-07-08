Де ла Фуэнте: «Мбаппе — гений, но мы постараемся закрыть его»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, переживает ли он из-за появления на поле нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе непредсказуем. У него высокий уровень, даже если он будет играть на 50% от своих возможностей. Он в любой момент может решить исход игры. Мбаппе — гений, но мы постараемся закрыть его. Я верю в свою команду», — цитирует де ла Фуэнте Diario As.

Напомним, с третьего тура группового этапа Мбаппе играет в маске из-за сломанного носа. На счету 25-летнего футболиста четыре выхода на поле, один забитый мяч и один ассист.

Полуфинальная игра Евро-2024 между Испанией и Францией пройдет 9 июля, начало — в 22:00 по мск.

Де ла Фуэнте: Нико Уильямс лучше Мбаппе