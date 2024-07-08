Де ла Фуэнте: Нико Уильямс лучше Мбаппе

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сделал выбор между нападающим команды Нико Уильямсом и форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

— Это два великих футболиста, но для меня Нико лучше, — приводит слова тренера Diario As.

На текущем чемпионате Европы 21-летний Уильямс принял участие в четырех матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.