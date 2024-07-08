Балахнин рассказал, почему не может выделить фаворита Евро-2024

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о заключительной части Евро-2024 и пояснил, почему он не видит фаворита турнира.

«На этом Евро нельзя назвать ни одну команду, которая была бы очевидно яркой, включая и сборную Испании. У всех какие-то недочёты, все не убедительные до конца», - говорит Балахнин для Vprognoze.ru.

На Евро-2024 остались всего три матча: два полуфинала и финальный поединок. В первом полуфинале сойдутся команды Франции и Испании, во втором – Англии и Нидерландов. Состоятся полуфинальные встречи 9 и 10 июля соответственно, а главный матч турнира будет 14 июля.