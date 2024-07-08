Хомуха назвал причину низкой результативности звёзд на Евро

Футбольный тренер Дмитрий Хомуха порассуждал о низкой результативности звёздных нападающих на проходящем в Германии Евро-2024.

«Причина в том, что они играют на очень сложном турнире после длинного прошедшего сезона. У футболистов уже не хватает сил проявлять себя на уровне сборных, ресурсы истощены», - делится Хомуха с Vprognoze.ru.

Напомним, что на Евро осталось всего лишь три матча, два полуфинальных и один финальный. 9 июля друг с другом сойдутся сборные Испании и Франции, 10 июля сыграют команды Англии и Нидерландов. Финал футбольного первенства Европы назначен на 14 июля, это воскресенье.