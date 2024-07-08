Тарханов предположил, почему сборная Франции мало забивает на Евро

Российский тренер Александр Тарханов высказался о малой результативности сборной Франции на Евро-2024. «Трёхцветные» на турнире забили всего три гола, два из которых – автогол, а один – реализованный пенальти Килианом Мбаппе в ворота сборной Польши.

«В игре сборной Франции в нападении многое зависит от Мбаппе. Он часто забивал за сборную. А в первом матче получил травму, пропустил матч, и команде стало сложнее забивать», - предполагает Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что 9 июля в полуфинале сборная Франции сойдётся с командой Испании. Рассудит команды главный арбитр из Словении Славко Винчич.