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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тарханов предположил, почему сборная Франции мало забивает на Евро

08 Июля 2024 • 20:54 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов высказался о малой результативности сборной Франции на Евро-2024. «Трёхцветные» на турнире забили всего три гола, два из которых – автогол, а один – реализованный пенальти Килианом Мбаппе в ворота сборной Польши.

«В игре сборной Франции в нападении многое зависит от Мбаппе. Он часто забивал за сборную. А в первом матче получил травму, пропустил матч, и команде стало сложнее забивать», - предполагает Тарханов для Vprognoze.ru.

Напомним, что 9 июля в полуфинале сборная Франции сойдётся с командой Испании. Рассудит команды главный арбитр из Словении Славко Винчич.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Александр Тарханов Килиан Мбаппе ещё теги
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