Гладилин выделил самую играющую команду Евро-2024

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин признался, что поддерживает сборную Испании на текущем чемпионате Европы.

— Я на этом турнире поддерживаю Испанию, поскольку эта сборная действительно старается играть в футбол и радовать болельщиков. Испанцы выглядят симпатичнее остальных, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В пяти играх чемпионата Европы – 2024 сборная Испании одержала пять побед и пропустила всего два гола.

Во вторник, 9 июля, подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с Францией. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.