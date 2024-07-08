Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 6 июля
Англия
1
Швейцария
1
1/4 - 6 июля
Нидерланды
2
Турция
1
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Что ждать от сборной Германии после провального выступления на домашнем Евро

08 Июля 2024 • 20:30 Комментировать

Сборная Германии проиграла национальной команде Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы – 2024 и покинула турнир. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, провалилась ли «немецкая машина» и какие у неё перспективы на чемпионате мира – 2026.

Групповой этап

Подопечные Юлиана Нагельсманна здорово себя проявили на групповом этапе, выиграв группу A. В стартовом матче турнира сборная Германии не оставила шансов Шотландии, разгромив соперника со счётом 5:1. В рамках второго тура немцы одолели Венгрию (2:0), а вот в третьей игре у команды возникли проблемы со Швейцарией. С 28-й минуты Германия уступала в счёте, но в компенсированное время второго тайма смогла отыграться и вышла в плей-офф с первого места.

Любопытно, что если бы немцы не отыгрались, то заняли бы второе место и попали бы в другую сетку, где у команды было бы больше шансов дойти до самых высоких стадий.

Плей-офф

В рамках 1/8 финала «Бундестим» встречалась с Данией. Уже на четвёртой минуте Германия забила свой первый мяч, но он не был засчитан. Первая половина встречи прошла на равных, а в начале второго тайма датчане вышли вперёд, но и их мяч был отменён. Спустя несколько минут Германия реализовала пенальти, а после забила и второй мяч. Подопечные Нагельсманна уверенно довели дело до победы, забив в компенсированное время ещё один гол, который тоже был отменён.

В четвертьфинале Германия попала на самую играющую команду чемпионата Европы — сборную Испании. Первый тайм запомнился лишь травмой Педри, который покинул поле уже на восьмой минуте после стыка с Тони Кроосом. Больше ничего интересного в первой половине матча не произошло, но на старте второго тайма испанцы открыли счёт усилиями Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Германия была близка к вылету с домашнего Евро до 89-й минуты, пока Флориан Вирц не сравнял счёт после комбинации с участием Крооса и Киммиха. В овертайме обе команды могли вырвать победу, но чуть больше повезло испанцам, которые забили свой мяч за минуту до конца второго дополнительного тайма.

Провал или нет

На выступление сборной Германии можно посмотреть с двух сторон. Первая — команда слишком рано вылетела для домашнего турнира, да и до старта турнира демонстрировала неубедительную игру на протяжении года. Кто будет критиковать немцев за вылет на четвертьфинальной стадии – имеет на это право. По сути, Германия вылетела от первого серьёзного соперника, ведь до Испании на турнире немцы встречались только с Шотландией, Венгрией, Швейцарией и Данией.

Однако есть и обратная сторона. Своей игрой немцы доказали, что заслуживали большего на чемпионате Европы – 2024, но команде просто не повезло со жребием, ведь Испания сейчас действительно является одной из сильнейших сборных мира.

Немецкие издания в один голос твердят, что не считают вылет своей национальной команды в 1/4 финала провалом, ведь на этом турнире сборная наконец-то смогла повернуть к себе болельщиков. СМИ верят в Нагельсманна и не хотят, чтобы он покидал команду как минимум до конца чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира – 2026

Главный футбольный турнир планеты пройдёт летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. На предстоящем чемпионате мира впервые в истории сыграют 48 сборных (ранее 32). Немецкие болельщики и пресса возлагают большие надежды на данный турнир, однако тяжело предсказать, какой результат там покажет команда. Сейчас сборную ждут большие перемены, ведь карьеру завершил главный мозг команды — Тони Кроос. Есть вероятность, что Мануэль Нойер и Томас Мюллер уже не сыграют на ЧМ-2026, а также неизвестно, в какой форме будет Илкай Гюндоган, которому будет уже 35 лет.

Несмотря на это, сборная Германии точно будет входить в число главных фаворитов чемпионата мира, и молодой, но уже опытный Нагельсманн приложит максимум усилий для достижения наилучшего результата.

Дмитрия Миляев


👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии евро-2024 ЧМ-2026 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье В УЕФА объяснили, почему арбитр правильно не назначил пенальти в ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024 Нагельсманн высказался после вылета Германии с Евро-2024 Аршавин объяснил, почему арбитр Тэйлор провалил матч Испания - Германия Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран Тренер Германии ворвался в судейскую после матча с Испанией и оскорбил судью
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Ольховский объяснил отказ российских теннисистов от участия в Олимпиаде Виктор Янчук: «Рублёв имеет потенциал, который всё равно покажет себя» Медведев справился со Штруффом и пробился в четвёртый круг Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.07.24 в 22:00
Испания Испания
Франция Франция
2.60 3.05 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июля
21:45 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Мбаппе — гений, но мы постараемся закрыть его»
21:35 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: Нико Уильямс лучше Мбаппе
21:31 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин рассказал, почему не может выделить фаворита Евро-2024
21:02 · Чемпионат Европы 2024
Хомуха назвал причину низкой результативности звёзд на Евро
20:54 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов предположил, почему сборная Франции мало забивает на Евро
20:43 · Чемпионат Европы 2024
Гладилин выделил самую играющую команду Евро-2024
19:45 · Чемпионат Европы 2024
Дешам ответил на вопрос о скучной игре сборной Франции
19:39 · Чемпионат Европы 2024
Погребняк: «Фаворит Евро? Испанцы, конечно»
19:36 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА назвал самого быстрого футболиста Евро-2024 1
19:34 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин: Не берусь предсказать победителя матча Испания – Франция
18:53 · Чемпионат Европы 2024
Рабио: «Конечно, от Гризманна мы ждём большего»
18:25 · Чемпионат Европы 2024
«Унылое зрелище»: Экс-владелец «Спартака» оценил Евро-2024
18:25 · Чемпионат Европы 2024
Названы арбитры полуфиналов Евро-2024 официально
17:48 · Чемпионат Европы 2024
Бояринцев: «В финале Евро победит сборная Франции»
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Мората может завершить карьеру в сборной Испании после Евро-2024 слухи
17:22 · Чемпионат Европы 2024
Черчесов предсказал финалистов и победителя Евро-2024
17:13 · Чемпионат Европы 2024
Черчесов рассказал, чего не хватило Нагельсманну и Спаллетти на Евро-2024
16:34 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев дал прогноз на победителя Евро-2024
14:43 · Чемпионат Европы 2024
Газзаев не сомневается, что Нидерланды и Англия покажут максимум в полуфинале Евро-2024
14:32 · Чемпионат Европы 2024
Титов не видит фаворита на Евро-2024
14:13 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин: Португалия и без Роналду готова бороться за самые высокие места
14:04 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий: «Вероятно, мы увидим в полуфиналах Евро-2024 дополнительное время и пенальти»
13:46 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис назвал двух финалистов Евро-2024
13:21 · Чемпионат Европы 2024
Титов высказал мнение о 16-летнем Ямале
13:04 · Чемпионат Европы 2024
Самедов выбрал между Испанией и Францией финалиста Евро
Все новости