Что ждать от сборной Германии после провального выступления на домашнем Евро

Сборная Германии проиграла национальной команде Испании в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы – 2024 и покинула турнир. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, провалилась ли «немецкая машина» и какие у неё перспективы на чемпионате мира – 2026.

Групповой этап

Подопечные Юлиана Нагельсманна здорово себя проявили на групповом этапе, выиграв группу A. В стартовом матче турнира сборная Германии не оставила шансов Шотландии, разгромив соперника со счётом 5:1. В рамках второго тура немцы одолели Венгрию (2:0), а вот в третьей игре у команды возникли проблемы со Швейцарией. С 28-й минуты Германия уступала в счёте, но в компенсированное время второго тайма смогла отыграться и вышла в плей-офф с первого места.

Любопытно, что если бы немцы не отыгрались, то заняли бы второе место и попали бы в другую сетку, где у команды было бы больше шансов дойти до самых высоких стадий.

Плей-офф

В рамках 1/8 финала «Бундестим» встречалась с Данией. Уже на четвёртой минуте Германия забила свой первый мяч, но он не был засчитан. Первая половина встречи прошла на равных, а в начале второго тайма датчане вышли вперёд, но и их мяч был отменён. Спустя несколько минут Германия реализовала пенальти, а после забила и второй мяч. Подопечные Нагельсманна уверенно довели дело до победы, забив в компенсированное время ещё один гол, который тоже был отменён.

В четвертьфинале Германия попала на самую играющую команду чемпионата Европы — сборную Испании. Первый тайм запомнился лишь травмой Педри, который покинул поле уже на восьмой минуте после стыка с Тони Кроосом. Больше ничего интересного в первой половине матча не произошло, но на старте второго тайма испанцы открыли счёт усилиями Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Германия была близка к вылету с домашнего Евро до 89-й минуты, пока Флориан Вирц не сравнял счёт после комбинации с участием Крооса и Киммиха. В овертайме обе команды могли вырвать победу, но чуть больше повезло испанцам, которые забили свой мяч за минуту до конца второго дополнительного тайма.

Провал или нет

На выступление сборной Германии можно посмотреть с двух сторон. Первая — команда слишком рано вылетела для домашнего турнира, да и до старта турнира демонстрировала неубедительную игру на протяжении года. Кто будет критиковать немцев за вылет на четвертьфинальной стадии – имеет на это право. По сути, Германия вылетела от первого серьёзного соперника, ведь до Испании на турнире немцы встречались только с Шотландией, Венгрией, Швейцарией и Данией.

Однако есть и обратная сторона. Своей игрой немцы доказали, что заслуживали большего на чемпионате Европы – 2024, но команде просто не повезло со жребием, ведь Испания сейчас действительно является одной из сильнейших сборных мира.

Немецкие издания в один голос твердят, что не считают вылет своей национальной команды в 1/4 финала провалом, ведь на этом турнире сборная наконец-то смогла повернуть к себе болельщиков. СМИ верят в Нагельсманна и не хотят, чтобы он покидал команду как минимум до конца чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира – 2026

Главный футбольный турнир планеты пройдёт летом 2026 года в США, Мексике и Канаде. На предстоящем чемпионате мира впервые в истории сыграют 48 сборных (ранее 32). Немецкие болельщики и пресса возлагают большие надежды на данный турнир, однако тяжело предсказать, какой результат там покажет команда. Сейчас сборную ждут большие перемены, ведь карьеру завершил главный мозг команды — Тони Кроос. Есть вероятность, что Мануэль Нойер и Томас Мюллер уже не сыграют на ЧМ-2026, а также неизвестно, в какой форме будет Илкай Гюндоган, которому будет уже 35 лет.

Несмотря на это, сборная Германии точно будет входить в число главных фаворитов чемпионата мира, и молодой, но уже опытный Нагельсманн приложит максимум усилий для достижения наилучшего результата.

Дмитрия Миляев