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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам ответил на вопрос о скучной игре сборной Франции

08 Июля 2024 • 19:45 Комментировать
Испания
...
Франция
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09.07 22:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос журналиста из Швеции по поводу критики из-за скучной игры команды.

Как известно, сборная Франции добралась до полуфинала чемпионата Европы, забив всего лишь три гола (один гол с пенальти и два автогола).

«Если вам скучно, посмотрите что-нибудь другое. Это нормально, ведь вы не обязаны смотреть наши игры. Это особенный Евро, на котором меньше голов. Мы можем радовать французов своими результатами. Если шведам скучно, для меня это не сильно важно», - сказал Дешам журналистам.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции 9 июля сыграет против Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам

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