Погребняк: «Фаворит Евро? Испанцы, конечно»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк высказался о фаворите заключительной части Евро-2024 в Германии. Павел выделил лишь одну команду как главного претендента на титул.

«Кто фаворит? Испанцы, конечно. Один потенциальный финал уже был, впереди ещё один. Кто-то из этой сетки выиграет чемпионат», - говорит Погребняк для Metaratings.

Только в пятом матче на Евро испанцы пропустили от игрока другой команды. Это было в четвертьфинальном матче против сборной Германии (1:2). Группу В «красная фурия» прошла без поражений и без пропущенных мячей, оформив три победы из трёх возможных.