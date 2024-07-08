УЕФА назвал самого быстрого футболиста Евро-2024

УЕФА обнародовал рейтинг самых быстрых футболистов чемпионата Европы. Он был составлен по показателю максимальной скорости игроков на турнире.

Первое место с отрывом занял нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Капитан «трёхцветных» разгонялся до 36,5 километра в час.

На второй позиции Ферран Торрес из сборной Испании, который развивал скорость в 36 километров в час. А тройку замкнул словенец Беньямин Шешко с показателем в 35,9 километра в час.

Полуфиналы Евро-2024 пройдут 9 и 10 июля. В первом сыграют Испания и Франция, а во втором – Нидерланды и Англия. Финальный матч турнира состоится 14 июля.